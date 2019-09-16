В Казани признали невменяемым подростка, пришедшего с оружием в гимназию

В Казани эксперты признали невменяемым подростка, пришедшего в мае в гимназию с ножом и пневматическим пистолетом, об этом сообщили в прокуратуре, передает ТАСС.

- Эксперты признали его невменяемым, - сказали в надзорном ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе Ново-Савиновского районного суда города Казани, в суд из прокуратуры республики поступило уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Напомним, в мае школьник с ножом и пневматическим пистолетом зашел в школу, где сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. На него завели дело по статье "незаконное лишение свободы".

Ученица гимназии рассказала телеканалу "360", что из захваченного в заложники класса убежать удалось тем, кто был за ближайшими к выходу партами. По словам девочки, школьник пришел на урок с опозданием, объяснив учительнице, что был в больнице. Но вместо справки он достал из рюкзака пистолет. Подросток приказал педагогу встать и отойти к стене. Девочки заплакали.

После школьника задержали.