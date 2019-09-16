Прокурор Татарстана потребовал наказать студентку, оправданную Верховным судом

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков потребовал пересмотреть дело казанской студентки Марины Шоетовой, которую год назад судили за участие в митинге против пенсионной реформы, а после оправдал Верховный суд РТ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Митинг против пенсионной реформы прошел в Казани 9 сентября прошлого года, спустя два месяца после акции студентку задержали, после чего ее оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения. Однако Верховный суд РТ отменил это решение в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Студентка после оправдания подала иск о моральной компенсации в 1 млн рублей за незаконное преследование, по ее словам, она "испытала чувства неопределенности, унижения и безысходности", когда полицейские держали ее в камере до суда. У нее появились "глубокие переживания касательно дальнейшей учебы".

Прокурор РТ Илдус Нафиков после этого посчитал, что дело студентки было прекращено с нарушением процессуальных требований — в материалах дела отсутствует документ, который подтверждал бы полномочия представителя Марины Шоетовой обращаться от ее имени в Верховный суд РТ. Кроме того, по словам Нафикова, активистка приняла участие в митинге, несогласованном с исполнительным комитетом.

Протест республиканского прокурора на прекращение производства по делу Марины Шоетовой Верховный суд Татарстана рассмотрит до 3 октября.