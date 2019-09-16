Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

11:40, сегодня
Около ДРКБ водитель иномарки насмерть сбил пешехода и умер
11:19, сегодня
В Казани место в очереди за iPhone 11 продают за 80 тысяч рублей
11:17, сегодня
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон
12:13, 16.09.2019
Граждане все чаще переводят деньги с вкладов в инвестиции
10:56, сегодня
В Челнах ограбили школьника, угрожая игрушечным пистолетом
10:50, сегодня
В Казани признали невменяемым подростка, пришедшего с оружием в гимназию
10:19, сегодня
Прокурор Татарстана потребовал наказать студентку, оправданную Верховным судом
10:10, сегодня
Мэрия: тепло в жилые дома Челнов начнут подавать 25 сентября
09:49, сегодня
У Центра семьи «Казан» появился первый умный столб
09:29, сегодня
В России 38-летний пассажир, угрожая ножом, изнасиловал в машине таксиста
09:07, сегодня
В Дербышках изнасиловали третьеклассницу
20:19, 17.09.2019
Россиян научат “поднимать” провинцию на примере Татарстана
19:11, 17.09.2019
Казань сегодня: прокуратура и жалобы АТП, смертельный наезд
17:26, 17.09.2019
В Татарстане нашли нарушения при расселении аварийных домов
16:17, 17.09.2019
В Татарстане закрылись 10 клиник пластической хирургии
16:11, 17.09.2019
Стало известно, где отключат свет в Зеленодольске во второй половине сентября
15:40, 17.09.2019
В Татарстане водитель фуры въехал на ремонтируемый мост и погиб
15:33, 17.09.2019
Казанцев приглашают принять участие во всероссийском студенческом онлайн-конкурс
15:13, 17.09.2019
Генпрокуратура заявила об «аварийных» нарушениях в РТ
14:54, 17.09.2019
В Татарстане водитель BMW врезался в стену магазина. Это попало на видео
14:40, 17.09.2019
В Казани полицейские поймали рыбака, выловившего 18 рыб у Речного порта
13:36, 17.09.2019
На трассе в Татарстане погибли два человека
12:55, 17.09.2019
С 1 октября вступают в силу новые правила выхода в отпуск и выплаты отпускных
12:45, 17.09.2019
В Татарстане против чиновников завели дело за вырубку деревьев
12:39, 17.09.2019
ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов
12:18, 17.09.2019
Бузову раскритиковали в сети за фото в мусульманском платье
11:58, 17.09.2019
В ГИБДД рассказали, как столкнулись трамвай и автобус в Казани
11:14, 17.09.2019
В Челнах молодой парень воткнул нож в глаз собутыльнику
11:10, 17.09.2019
Прокуратуру попросили проверить жалобы АТП Казани на фоне поднятия цен на проезд
10:25, 17.09.2019
В Челнах спасли двух рыбаков, чья сломанная лодка застряла в камышах на Каме
10:24, 17.09.2019
В КФУ опровергли свои слова, что в «кошмарном» общежитии жили полицейские
09:53, 17.09.2019
Челнинец пригрозил соседям взорвать в доме «акустическую ракету»
09:41, 17.09.2019
На Горьковском шоссе авто встали в пробке из-за ДТП с повисшей иномаркой
09:30, 17.09.2019
Банк «Открытие» вошел в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования
09:29, 17.09.2019
В России изнасиловали врача, который спешил на вызов к пациенту
09:05, 17.09.2019
В Казани водитель Opel Astra насмерть сбил пожилую женщину
19:36, 16.09.2019
Казань сегодня: ужас из общежитий, тела голубей и станции прививок
17:46, 16.09.2019
Город стоит: в Казани десятки ДТП, наблюдаются огромные пробки
17:24, 16.09.2019
«Не передать словами весь этот ужас»: фото общежития КФУ после WorldSkills
17:06, 16.09.2019
В Челнах птица столкнулась с самолетом, в котором летело 188 пассажиров
16:59, 16.09.2019
Осень: синоптики Татарстана сообщили прогноз погоды на эту неделю
16:04, 16.09.2019
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам «Возрождения» в своих банкомат
15:59, 16.09.2019
В Казани закрывают мобильные станции для прививок у метро спустя неделю работы
15:58, 16.09.2019
В Челнах задержали мужчин, которые обманули банк «Открытие» на 37 млн
15:20, 16.09.2019
В Татарстане появятся лифты, которые могут распознавать лица
15:11, 16.09.2019
Почему проходить психологические тесты — полезно?
14:53, 16.09.2019
Под Казанью спасли бродячего пса. который провалился в подвал
14:48, 16.09.2019
В Набережных Челнах пропала 12-летняя школьница
14:26, 16.09.2019
Хорватия: топ-5 самых интересных достопримечательностей
14:21, 16.09.2019
Госкомитет РТ проверит мертвых голубей из парка Урицкого
14:04, 16.09.2019
Исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь»: на что копят россияне?
13:59, 16.09.2019
Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на смартфонах
13:48, 16.09.2019
Челнинец взбежал на крышу высотного здания - «тюбетейки» - за 2 минуты
13:36, 16.09.2019
Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане
13:01, 16.09.2019
Министр молодежи РТ лишился одного из помощников
12:39, 16.09.2019
На автостоянке нетрезвый водитель сбил челнинца
11:59, 16.09.2019
В Казани могут появиться магазины с продуктами без упаковки
11:37, 16.09.2019
Зеленодолец получил сильные ожоги, пытаясь спасти горящий дом и гараж
11:25, 16.09.2019
В Казани сняли на видео подростков, укравших телефоны, пока не было продавца
11:24, 16.09.2019
В Челнах на остановке обнаружили тело известного в городе доктора
11:00, 16.09.2019
Министерство молодежи РТ поддержало повышение возраста продажи алкоголя
10:43, 16.09.2019
Власти: Казань почти полностью готова к отопительному сезону
10:07, 16.09.2019
Тест дня: кто вы по гороскопу на самом деле?
09:59, 16.09.2019
Forbes включил частную компанию из Татарстана в список крупнейших в России
09:35, 16.09.2019
В Казани инвалид ушел на встречу с девушкой и скончался
09:27, 16.09.2019
Что влияет на эффективность торговой точки?
09:04, 16.09.2019
Стало известно, «грозят» ли птицы с Орловской свалки аэропорту Казани
08:50, 16.09.2019
В Нижнекамске над одним из заводов произошел пожар
07:53, 16.09.2019
В Татарстане резко похолодало: воздух прогреется лишь до +14, ожидается дождь
18:09, 15.09.2019
Смертельное ДТП произошло на трассе в Татарстане
17:44, 15.09.2019
В Казани ребенка сбила иномарка
17:13, 15.09.2019
МЧС предупреждает: завтра в РТ ожидается сильный ветер и дождь
16:46, 15.09.2019
Случаи бешенства зафиксированы в РТ: в одном из сел уже ввели карантин
16:24, 15.09.2019
«Взлетел» и перевернулся: в Татарстане сняли ДТП с полетом машины
15:52, 15.09.2019
Закрашивать или нет: в Казани могут создать экспертный совет по стрит-арту
12:04, 15.09.2019
Жительницы Зеленодольска «подарили» мошенникам 191 тысячу рублей
09:59, 15.09.2019
По трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» можно ехать со скоростью 100 км/ч
09:35, 15.09.2019
Снайпер из Челнов отличился в Екатеринбурге
17:30, 13.09.2019
В Челнах 34-летний мужчина пытался изнасиловать девочку в школьном туалете
16:57, 13.09.2019
В Челнах пьяный лихач на «ВАЗе» врезался в опору освещения и разрушил ее
13:44, 13.09.2019
В Набережных Челнах посудомойщица убила своего возлюбленного
13:20, 13.09.2019
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии
11:24, 13.09.2019
В Зеленодольске возле «Маяка» может появиться освещенная лыжная трасса
10:35, 13.09.2019
Полицейский из Челнов стал лучшим следователем в России
09:49, 13.09.2019
Мэр Зеленодольска покидает свой пост: имя преемника пока неизвестно
09:23, 13.09.2019
В субботу в Челнах устроят День шарлотки с бесплатной дегустацией пирогов
09:14, 13.09.2019
В пятницу 13-го воздух в РТ прогреется до +25
16:00, 12.09.2019
Синоптики предупредили о резком похолодании
13:46, 12.09.2019
Челнинец успел съесть 13 палок украденной колбасы пока его искала полиция
13:11, 12.09.2019
В Челнах пропал без вести двухметровый мужчина
10:20, 12.09.2019
Три зеленодольца получили ожоги, пытаясь потушить горящий диван в подъезде
10:06, 12.09.2019
Зеленодольцев приглашают сделать прививки от гриппа в мобильных медпунктах
12:43, 11.09.2019
Стало известно, где в сентябре в Зеленодольском районе отключат электричество
09:29, 11.09.2019
Снятый в Зеленодольском районе фильм «Водяная» стал призёром фестиваля «Киношок»
07:25, 11.09.2019
В Татарстане сегодня будет ясно и без осадков
17:37, 10.09.2019
GorodZelenodolsk объявляет осенний фотоконкурс для своих читателей
15:11, 10.09.2019
В Зеленодольске заложат ракетный корабль «Тайфун»
12:27, 10.09.2019
Молодым россиянам могут разрешить покупать алкоголь без предъявления паспорта
09:31, 10.09.2019
На выборах «Единая Россия» показала в Зеленодольске скромные результаты
07:23, 10.09.2019
Бабье лето продолжается: синоптики рассказали о погоде на 10 сентября в РТ
16:18, 09.09.2019
Зеленодольские пожарные стали победителями турнира по волейболу
15:57, 09.09.2019
В Раифском монастыре открылись смотровая площадка и музей

Прокурор Татарстана потребовал наказать студентку, оправданную Верховным судом

Cегодня, 10:19 424 4 Автор: prokazan.ru

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков потребовал пересмотреть дело казанской студентки Марины Шоетовой, которую год назад судили за участие в митинге против пенсионной реформы, а после оправдал Верховный суд РТ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Митинг против пенсионной реформы прошел в Казани 9 сентября прошлого года, спустя два месяца после акции студентку задержали, после чего ее оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения. Однако Верховный суд РТ отменил это решение в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Студентка после оправдания подала иск о моральной компенсации в 1 млн рублей за незаконное преследование, по ее словам, она "испытала чувства неопределенности, унижения и безысходности", когда полицейские держали ее в камере до суда. У нее появились "глубокие переживания касательно дальнейшей учебы".

Прокурор РТ Илдус Нафиков после этого посчитал, что дело студентки было прекращено с нарушением процессуальных требований — в материалах дела отсутствует документ, который подтверждал бы полномочия представителя Марины Шоетовой обращаться от ее имени в Верховный суд РТ. Кроме того, по словам Нафикова, активистка приняла участие в митинге, несогласованном с исполнительным комитетом.

Протест республиканского прокурора на прекращение производства по делу Марины Шоетовой Верховный суд Татарстана рассмотрит до 3 октября.

комментарии

Горожанин
0
18 сентября 2019
10:38
Да здра вств ует наш суд, самый гум анный суд в мире!

(C)"Кавказ ская пленни ца, или Новые прикл ючения Шурика"
Горожанин
0
18 сентября 2019
10:47
Ужасные люди.
Горожанин
0
18 сентября 2019
10:56
Нафикова нафиг
Горожанин
0
18 сентября 2019
11:07
ст 31 Конституции РФ "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование."

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца
15:03, 15.09.2019
В Башкирии девушка убила сестру. Малышка мешала ей делать уроки
10:02, 12.09.2019
Миф или реальность? Что ты еще не знаешь о своей банковской карте?
13:11, 15.09.2019
В Кемерове на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» открыли «Парк ангелов»
11:03, 15.09.2019
В России снова может подорожать гречка
12:40, 13.09.2019
В РФ мужчина изнасиловал и убил 7-летнего мальчика: стали известны подробности
13:19, 11.09.2019
В России резко подорожали авиабилеты
08:58, 11.09.2019
В ФСИН и МВД могут появиться служебные свиньи
16:57, 08.09.2019
В Волгограде на выборах умер кандидат. Не выдержало сердце
16:01, 08.09.2019
Депутат от ЛДПР заявил об обстреле автобуса с наблюдателями и СМИ в Тыве
12:01, 07.09.2019
В Сургуте каток раздавил чиновника, поехавшего проверить ремонт дорог
12:42, 06.09.2019
МВД сообщило о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
17:59, 05.09.2019
Российский блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж
16:58, 05.09.2019
В Саратовской области разбился военный вертолет МИ-8
16:43, 04.09.2019
В России двое подростков готовили массовый расстрел в школе
15:40, 04.09.2019
Уфимская дознавательница нарисовала, как ее изнасиловали коллеги
13:59, 04.09.2019
СМИ: в России сотрудника ФСБ арестовали. Он домогался до школьницы
17:12, 03.09.2019
Соцсети: в Шереметьево столкнулись два самолета
11:53, 03.09.2019
В Москве блогера осудили на 5 лет за твит о детях полицейских
14:56, 02.09.2019
СМИ: в России школьник покончил с собой во время линейки
11:06, 02.09.2019
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
10:25, 02.09.2019
В России отец зарезал двухмесячную дочь. Она родилась с патологией
09:46, 02.09.2019
В России мраморная плита с фасада дворца культуры убила 10-летнего школьника
13:44, 31.08.2019
Медведев: Волге нужен новый пассажирский флот
10:48, 31.08.2019
Задушила и закопала: жительницу Башкирии подозревают в убийстве годовалого сына
16:07, 29.08.2019
СМИ: в России нетрезвые врачи насмерть залечили пациентку
11:30, 29.08.2019
Умер актер из сериала «Глухарь» Александр Числов
17:21, 28.08.2019
В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которую засосало в трубу бассейна
14:05, 28.08.2019
В России срочник покончил с собой в воинской части
14:17, 27.08.2019
В России двое полицейских изнасиловали несовершеннолетнюю волейболистку
11:10, 27.08.2019
В Башкирии мужчина раскопал могилу возлюбленной, чтобы посмотреть на ее лицо
14:55, 26.08.2019
СМИ: в России годовалой девочке разрубило голову вентилятором в ресторане
14:19, 26.08.2019
В РФ арестовали подполковника полиции. Его обвиняют в изнасиловании коллег
10:19, 26.08.2019
В Ростовской области из колонии сбежал заключенный, отбывавший срок за убийство
09:14, 25.08.2019
Медведев допустил переход на четырехдневку, но только с сохранением зарплаты
12:28, 24.08.2019
СМИ: роженица умерла на операционном столе, а врачи ушли
15:42, 23.08.2019
В России троих полицейских подозревают в групповом изнасиловании проститутки
16:23, 22.08.2019
В РФ женщину не пустили в самолет. Она хотела улететь на похороны родственника
14:47, 22.08.2019
В России сын судьи вышел досрочно после 8 изнасилований
09:16, 22.08.2019
СМИ: в Москве неизвестный облил горючей жидкостью и поджег мужчину
11:37, 21.08.2019
В России депутат расстрелял свою жену
08:04, 21.08.2019
Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова
17:37, 20.08.2019
В России скоропостижно скончалась чемпионка по легкой атлетике
14:17, 20.08.2019
В России мужчина в магазине подсыпал крысиный яд в конфеты
10:01, 20.08.2019
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выбросить из окна
10:27, 19.08.2019
Под Ульяновском школьник зарубил топором всю семью: возбуждено уголовное дело
15:47, 17.08.2019
В Саратове детский паровоз переехал ребенка
09:26, 17.08.2019
Instagram Ольги Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про «блокадницу»
11:27, 16.08.2019
В России мужчина скончался от кровотечения из-за отравления подсолнечным маслом
10:29, 16.08.2019
На Кубани 9-летняя девочка случайно зарезала своего брата
09:26, 16.08.2019
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
16:50, 15.08.2019
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей
12:08, 15.08.2019
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку
12:37, 14.08.2019
В России медведь разрыл могилу и утащил покойника
09:41, 14.08.2019
В России врач скорой пнул женщину, которой требовалась помощь
10:47, 13.08.2019
Уфимская дознавательница, которую изнасиловали полицейские, впервые пришла в суд
17:31, 12.08.2019
В России журналистке выстрелили в голову
11:29, 12.08.2019
В России скончалась звезда Playboy. Ей было 29 лет
09:47, 12.08.2019
В России студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни
11:58, 11.08.2019
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
09:24, 11.08.2019
В России полицейский подал заявление на девушку из-за слов об отсутствии совести