В Татарстане нашли нарушения при расселении аварийных домов

В Приволжском федеральном округе, включая Татарстан. прокуратура пресекла более 2 тысяч нарушений, связанных с расселением аварийного жилья. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев.

По его словам, в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Кировской областях были обнаружены нарушение закона в части публикации информации о признании домов аварийными и подлежащими расселению. Без вмешательства прокуратуры нормативно-правовые акты представлены не были.

Кроме того, в разъяснении об этой группе регионов Зайцев сказал о «затягивании процесса расселения» в результате «бездействия органов местного самоуправления».

Кроме того, как пояснил Зайцев, реализация аварийной программы тормозилась в связи с запоздалым финансированием. А деньги с опозданием перечисляли из-за несвоевременной подачи заявок.