Казань сегодня: прокуратура и жалобы АТП, смертельный наезд

НА ГОРЬКОВСКОМ ШОССЕ АВТО ВСТАЛИ В ПРОБКЕ ИЗ-ЗА ДТП С ПОВИСШЕЙ ИНОМАРКОЙ

В Казани на Горьковском шоссе сегодня утром столкнулись, как минимум, шесть автомобилей, в результате образовалась огромная пробка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В результате столкновения одна из иномарок повисла на заборе.

Скорость потока авто на этом участке не превышает 10 км/ч.

В КФУ ОПРОВЕРГЛИ СВОИ СЛОВА, ЧТО В «КОШМАРНОМ» ОБЩЕЖИТИИ ЖИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В КФУ опровергли свое заявление, сделанное накануне, что в общежитии, фото которого разлетелось по соцсетям, жили силовики, охраняющие WorldSkills 2019. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Напомним, фотографии комнат появились на днях в Сети, они были сделаны из общежития на улице Бутлерова. Сначала в вузе заявили, что там жили полицейские, но позже признали свою ошибку. Там отметили, что в этом году в общежитии КФУ полицейские не жили.

- Общежития находятся на очереди в ремонт. Сейчас они приведены в норму для заселения. Конечно, не ДУ (Деревня Универсиады), но здание со временем улучшится. В этом году ремонт проходил на Красной Позиции, - сообщили в вузе.

ПРОКУРАТУРУ ПОПРОСИЛИ ПРОВЕРИТЬ ЖАЛОБЫ АТП КАЗАНИ НА ФОНЕ ПОДНЯТИЯ ЦЕН НА ПРОЕЗД

Прокуратуру Казани попросили проверить слова первого замглавы транспортного предприятия "Байлык №3" Руслана Юсупова, сообщившего о сложной финансовой ситуации у перевозчиков города, с таким заявлением обратился председатель татарстанского отделения "Яблока" Руслан Зиннатуллин.

Политик рассказал, что, по словам представителей АТП, перевозчики объяснили повышение стоимости проезда в Казани тем, что у них увеличилась налоговая нагрузка из-за официального трудоустройства кондукторов. В жалобе приводятся слова , который сообщил, что в данный момент "все кондукторы трудоустроены". Кроме того, перевозчиков обязали выплачивать кондукторам минимальную зарплату в 30 тысяч рублей.

По словам Руслана Зиннатуллина, "налицо не только неуплата налогов с заработной платы кондукторов, но и нарушение прав работников, а также создание "черной кассы" на предприятиях перевозчиков, из которой производились выплаты кондукторам".

В КАЗАНИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙМАЛИ РЫБАКА, ВЫЛОВИВШЕГО 18 РЫБ У РЕЧНОГО ПОРТА

В Казани полицейские задержали 57-летнего браконьера, который сетями ловил рыбу у Речного порта, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Мужчину, проживающего в поселке Ваисльево, задержали на Волге, у неге в лодке нашли 18 рыбин, ущерб биоресурсам составил почти 14 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В КАЗАНИ ВОДИТЕЛЬ OPEL ASTRA НАСМЕРТЬ СБИЛ ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ

В Авиастроительном районе Казани накануне вечером 26-летний водитель Opel Astra насмерть сбил 70-летнюю женщину, переходившую дорогу неподалеку от пешеходного перехода. Об этом сообщили в ГИБДД.

Наезд случился в 18:25 напротив дома № 85а по улице Центрально-Мариупольская, водитель в условиях плохой видимости не заметил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.