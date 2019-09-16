В Татарстане закрылись 10 клиник пластической хирургии

В Татарстане после проверки Росздравнадзора закрылись 10 клиник пластической хирургии, рассказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

Ведомство проверило 42 клиники, в результате 10 из них сами отказались от лицензии. По ее словам, главным аргументом для отзыва лицензии стало несоответствие порядку, который был инициирован нормативными документами.

Большая часть клиник находилась в Казани, а также в Альметьевске и Набережных Челнах, отмечает "Татар информ".