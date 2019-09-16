В Татарстане водитель BMW врезался в стену магазина. Это попало на видео

В Татарстане в селе Пестрецы 20-летний водитель на BMW на высокой скорости врезался в стену магазина "Ласка", в соцсетях появилось видео столкновения.

ДТП случилось накануне примерно в 23 часа, водитель иномарки не справился с управлением и попал в ДТП, в результате водитель получил тяжелые травмы, также пострадал и пассажир – его госпитализировали с сотрясением мозга.

По словам инспекторов ГИБДД, владелец иномарки не раз попадал в дорожно-транспортные происшествия, передает телеканал "Татарстан 24".