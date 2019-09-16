В Татарстане против чиновников завели дело за вырубку деревьев

В Татарстане на чиновников министерства лесного хозяйства завели дело о причастности к незаконной вырубке деревьев на территории Большеполянского участкового лесничества. Против них возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» (1 ст. 285 УК РФ) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Чиновники, зная о запрете вырубки деревьев на территории Большеполянского участкового лесничества, заключили договор купли-продажи лесных насаждений на территории более 2 гектаров. На момент прокурорской проверки учреждение, с которым был заключен договор, успело незаконно вырубить около 200 сосен на площади 1,2 гектара.

По предварительным данным, ущерб государственному лесному фонду составляет около 3 млн рублей.