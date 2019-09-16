Прокуратуру попросили проверить жалобы АТП Казани на фоне поднятия цен на проезд

Прокуратуру Казани попросили проверить слова первого замглавы транспортного предприятия "Байлык №3" Руслана Юсупова, сообщившего о сложной финансовой ситуации у перевозчиков города, с таким заявлением обратился председатель татарстанского отделения "Яблока" Руслан Зиннатуллин.

Политик рассказал, что, по словам представителей АТП, перевозчики объяснили повышение стоимости проезда в Казани тем, что у них увеличилась налоговая нагрузка из-за официального трудоустройства кондукторов. В жалобе приводятся слова , который сообщил, что в данный момент "все кондукторы трудоустроены". Кроме того, перевозчиков обязали выплачивать кондукторам минимальную зарплату в 30 тысяч рублей.

По словам Руслана Зиннатуллина, "налицо не только неуплата налогов с заработной платы кондукторов, но и нарушение прав работников, а также создание "черной кассы" на предприятиях перевозчиков, из которой производились выплаты кондукторам".

Напомним, в последний раз стоимость проезда в городе повышали в феврале этого года, тогда стоимость одной поездки на общественном транспорте выросла с 25 до 27 рублей.