Казань сегодня: ужас из общежитий, тела голубей и станции прививок

«НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ ВЕСЬ ЭТОТ УЖАС»: ФОТО ОБЩЕЖИТИЯ КФУ ПОСЛЕ WORLDSKILLS

В Сети появилось фото, как выглядит одно из общежитий КФУ после того, как оттуда выселились сотрудники МВД, обеспечивающие безопасность WorldSkills.

- Фантастические условия предоставлены студентам платного отделения КФУ, не передать словами весь этот ужас, ни единого рабочего замка, даже в туалетах (электричество тоже отсутствует), нерабочий лифт (9 этажей), на кроватях мешки вместо сетки, - заявила жительница города.

В КАЗАНИ ЗАКРЫВАЮТ МОБИЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПРИВИВОК У МЕТРО СПУСТЯ НЕДЕЛЮ РАБОТЫ

В Казани около станций метро завтра закроют мобильные пункты вакцинации от гриппа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Как передает "Татар Информ", за время работы мобильных пунктов вакцинировались более 6500 жителей Казани. В прошлом году за время работы прививочных станций защититься от гриппа успели более 10 тысяч человек.

ГОСКОМИТЕТ РТ ПРОВЕРИТ МЕРТВЫХ ГОЛУБЕЙ ИЗ ПАРКА УРИЦКОГО

Госкомитет РТ по биоресурсам проверит мертвых голубей, которых находят в казанском парке Урицкого, сообщили в ведомстве.

- Они посмотрят, есть ли в парке мертвые голуби. Возьмем материал и отправим на анализ в ветлабораторию, чтобы установить причину гибели птиц. Такие анализы готовятся от недели до двух недель, - цитирует "Татар информ" слова начальника Управления госнадзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета РТ по биоресурсам Радика Мутахарова.

В КАЗАНИ СНЯЛИ НА ВИДЕО ПОДРОСТКОВ, УКРАВШИХ ТЕЛЕФОНЫ, ПОКА НЕ БЫЛО ПРОДАВЦА

В Казани в торговом центре "Бахэтле" на проспекте Ямашева подростки украли с прилавка два телефона, пока рядом не было продавца, инцидент сняли на видео.

Преступление случилось накануне, 15 сентября, руководители магазина предложили подросткам за 2 дня вернуть телефоны, иначе они пригрозили написать заявление в полицию.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, «ГРОЗЯТ» ЛИ ПТИЦЫ С ОРЛОВСКОЙ СВАЛКИ АЭРОПОРТУ КАЗАНИ

Птицы с Орловской свалки в Лаишевском районе Татарстана не грозят безопасности полетов в аэропорту "Казань", сообщили в самом аэропорту, передает "Татар Информ".

- Орловский полигон ТБО в настоящее время не является опасным объектом для производств полетов, так как на него не вывозят пищевые отходы, что не попадает под ограничения согласно РООП ГА-89 (Руководство по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации), — отметили в аэропорту.

На свалке живут несколько видов птиц, включая голубей, ворон и грачей, однако они не опасны для самолетов, так как летают до высоты в 50 метров. Самолеты же летают в этом районе на высоте свыше 400 метров.