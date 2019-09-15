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Новости Казани и РТ

17:24, сегодня
«Не передать словами весь этот ужас»: фото общежития КФУ после WorldSkills
19:36, сегодня
Казань сегодня: ужас из общежитий, тела голубей и станции прививок
17:46, сегодня
Город стоит: в Казани десятки ДТП, наблюдаются огромные пробки
17:06, сегодня
В Челнах птица столкнулась с самолетом, в котором летело 188 пассажиров
16:59, сегодня
Осень: синоптики Татарстана сообщили прогноз погоды на эту неделю
16:04, сегодня
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам «Возрождения» в своих банкомат
15:59, сегодня
В Казани закрывают мобильные станции для прививок у метро спустя неделю работы
15:58, сегодня
В Челнах задержали мужчин, которые обманули банк «Открытие» на 37 млн
15:20, сегодня
В Татарстане появятся лифты, которые могут распознавать лица
15:11, сегодня
Почему проходить психологические тесты — полезно?
14:53, сегодня
Под Казанью спасли бродячего пса. который провалился в подвал
14:48, сегодня
В Набережных Челнах пропала 12-летняя школьница
14:26, сегодня
Хорватия: топ-5 самых интересных достопримечательностей
14:21, сегодня
Госкомитет РТ проверит мертвых голубей из парка Урицкого
14:04, сегодня
Исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь»: на что копят россияне?
13:59, сегодня
Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на смартфонах
13:48, сегодня
Челнинец взбежал на крышу высотного здания - «тюбетейки» - за 2 минуты
13:36, сегодня
Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане
13:01, сегодня
Министр молодежи РТ лишился одного из помощников
12:39, сегодня
На автостоянке нетрезвый водитель сбил челнинца
11:59, сегодня
В Казани могут появиться магазины с продуктами без упаковки
11:37, сегодня
Зеленодолец получил сильные ожоги, пытаясь спасти горящий дом и гараж
11:25, сегодня
В Казани сняли на видео подростков, укравших телефоны, пока не было продавца
11:24, сегодня
В Челнах на остановке обнаружили тело известного в городе доктора
11:00, сегодня
Министерство молодежи РТ поддержало повышение возраста продажи алкоголя
10:43, сегодня
Власти: Казань почти полностью готова к отопительному сезону
10:07, сегодня
Тест дня: кто вы по гороскопу на самом деле?
09:59, сегодня
Forbes включил частную компанию из Татарстана в список крупнейших в России
09:35, сегодня
В Казани инвалид ушел на встречу с девушкой и скончался
09:27, сегодня
Что влияет на эффективность торговой точки?
09:04, сегодня
Стало известно, «грозят» ли птицы с Орловской свалки аэропорту Казани
08:50, сегодня
В Нижнекамске над одним из заводов произошел пожар
07:53, сегодня
В Татарстане резко похолодало: воздух прогреется лишь до +14, ожидается дождь
18:09, 15.09.2019
Смертельное ДТП произошло на трассе в Татарстане
17:44, 15.09.2019
В Казани ребенка сбила иномарка
17:13, 15.09.2019
МЧС предупреждает: завтра в РТ ожидается сильный ветер и дождь
16:46, 15.09.2019
Случаи бешенства зафиксированы в РТ: в одном из сел уже ввели карантин
16:24, 15.09.2019
«Взлетел» и перевернулся: в Татарстане сняли ДТП с полетом машины
15:52, 15.09.2019
Закрашивать или нет: в Казани могут создать экспертный совет по стрит-арту
14:39, 15.09.2019
Бургер за здоровье Метшина: в Казани сняли пародию на клип Тимати и Гуфа
13:23, 15.09.2019
Десятки мертвых голубей в парке Урицкого напугали казанцев
12:47, 15.09.2019
Отобрали карту и цепочку: в Казани ночное нападение на прохожего попало на видео
12:44, 15.09.2019
На Road Show Volvo учат как взять автомобиль в лизинг
12:04, 15.09.2019
Жительницы Зеленодольска «подарили» мошенникам 191 тысячу рублей
10:29, 15.09.2019
Она работала на Баумана: в Казани продают обезьяну за 180 тысяч
09:59, 15.09.2019
По трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» можно ехать со скоростью 100 км/ч
09:35, 15.09.2019
Снайпер из Челнов отличился в Екатеринбурге
09:09, 15.09.2019
Авария на М-7: движение на трассе в РТ восстановили за несколько часов
16:59, 14.09.2019
Под Казанью перевернулась фура и перекрыла движение на трассе М7
16:04, 14.09.2019
Андрей Макаревич встретился с воспитанниками казанской Школы рока
15:45, 14.09.2019
Авария в Казани: на Кировской дамбе встали трамваи
14:24, 14.09.2019
Четверо казанцев ограбили магазин в Чебоксарах
13:06, 14.09.2019
В Казани серьёзное ДТП: Жигули на скорости влетели в столб
11:03, 14.09.2019
Самолёт из Казани приземлился в Крыму, после сообщения о бомбе
10:52, 14.09.2019
Казанского банкира осудили за ущерб в 43 миллиона рублей
09:57, 14.09.2019
Из-за дочери Алсу, Первый канал поменял систему голосования
09:09, 14.09.2019
Бывшего тренера ХК «Ак Барс» наградили орденом
20:24, 13.09.2019
“Я собой горжусь”: следователь из Татарстана стал лучшим в России
19:16, 13.09.2019
Казань сегодня: -75 млн рублей на карте активиста и сообщение о бомбе в самолете
17:32, 13.09.2019
Электронный паспорт России: Главные фишки и недостатки предстоящей технологии
17:30, 13.09.2019
В Челнах 34-летний мужчина пытался изнасиловать девочку в школьном туалете
16:57, 13.09.2019
В Челнах пьяный лихач на «ВАЗе» врезался в опору освещения и разрушил ее
16:47, 13.09.2019
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представляют фильм о России
16:45, 13.09.2019
Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета, летевшего из Казани в Крым
16:23, 13.09.2019
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15:39, 13.09.2019
В Казани у пассажира автобуса начался приступ в салоне
14:54, 13.09.2019
В Казани доставщик еды на велосипеде проехался, держась за «Газель»
13:44, 13.09.2019
В Набережных Челнах посудомойщица убила своего возлюбленного
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11:24, 13.09.2019
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09:14, 13.09.2019
В пятницу 13-го воздух в РТ прогреется до +25
16:00, 12.09.2019
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Казань сегодня: ужас из общежитий, тела голубей и станции прививок

Cегодня, 19:36 17 0 Автор: prokazan.ru

«НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ ВЕСЬ ЭТОТ УЖАС»: ФОТО ОБЩЕЖИТИЯ КФУ ПОСЛЕ WORLDSKILLS

В Сети появилось фото, как выглядит одно из общежитий КФУ после того, как оттуда выселились сотрудники МВД, обеспечивающие безопасность WorldSkills.

- Фантастические условия предоставлены студентам платного отделения КФУ, не передать словами весь этот ужас, ни единого рабочего замка, даже в туалетах (электричество тоже отсутствует), нерабочий лифт (9 этажей), на кроватях мешки вместо сетки, - заявила жительница города.

В КАЗАНИ ЗАКРЫВАЮТ МОБИЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПРИВИВОК У МЕТРО СПУСТЯ НЕДЕЛЮ РАБОТЫ

В Казани около станций метро завтра закроют мобильные пункты вакцинации от гриппа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Как передает "Татар Информ", за время работы мобильных пунктов вакцинировались более 6500 жителей Казани. В прошлом году за время работы прививочных станций защититься от гриппа успели более 10 тысяч человек.

ГОСКОМИТЕТ РТ ПРОВЕРИТ МЕРТВЫХ ГОЛУБЕЙ ИЗ ПАРКА УРИЦКОГО

Госкомитет РТ по биоресурсам проверит мертвых голубей, которых находят в казанском парке Урицкого, сообщили в ведомстве.

- Они посмотрят, есть ли в парке мертвые голуби. Возьмем материал и отправим на анализ в ветлабораторию, чтобы установить причину гибели птиц. Такие анализы готовятся от недели до двух недель, - цитирует "Татар информ" слова начальника Управления госнадзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета РТ по биоресурсам Радика Мутахарова.

В КАЗАНИ СНЯЛИ НА ВИДЕО ПОДРОСТКОВ, УКРАВШИХ ТЕЛЕФОНЫ, ПОКА НЕ БЫЛО ПРОДАВЦА

В Казани в торговом центре "Бахэтле" на проспекте Ямашева подростки украли с прилавка два телефона, пока рядом не было продавца, инцидент сняли на видео.

Преступление случилось накануне, 15 сентября, руководители магазина предложили подросткам за 2 дня вернуть телефоны, иначе они пригрозили написать заявление в полицию.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, «ГРОЗЯТ» ЛИ ПТИЦЫ С ОРЛОВСКОЙ СВАЛКИ АЭРОПОРТУ КАЗАНИ

Птицы с Орловской свалки в Лаишевском районе Татарстана не грозят безопасности полетов в аэропорту "Казань", сообщили в самом аэропорту, передает "Татар Информ".

- Орловский полигон ТБО в настоящее время не является опасным объектом для производств полетов, так как на него не вывозят пищевые отходы, что не попадает под ограничения согласно РООП ГА-89 (Руководство по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации), — отметили в аэропорту.

На свалке живут несколько видов птиц, включая голубей, ворон и грачей, однако они не опасны для самолетов, так как летают до высоты в 50 метров. Самолеты же летают в этом районе на высоте свыше 400 метров.

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