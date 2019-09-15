Осень: синоптики Татарстана сообщили прогноз погоды на эту неделю

В Татарстане на этой неделе ожидается осенняя погода, температура ночью упадет до +1 градуса. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Со вторника по четверг ожидается облачная дождливая погода, при этом скорость ветра будет достигать 15−18 м/с. Температуры воздуха этой ночью понизится до +5 +10 градусов, а в дальнейшие дни — до +3+8 градусов, прогнозируют синоптики. Днем ожидается +11 +18 градусов, атмосферное давление будет низким.

В пятницу и субботу, по предварительному прогнозу, республика окажется в тыловой части циклона с северо-западными воздушными потоками. Временами будут идти дожди, а ночью температуры понизятся еще на несколько градусов — до +1 +6 градусов, днем — +8 +13 градусов.