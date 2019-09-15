Министерство молодежи РТ поддержало повышение возраста продажи алкоголя

В Министерстве по делам молодежи Татарстана поддержали законопроект, который запрещает продажу крепкого алкоголя людям до 21 года, сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Татар Информ".

- Мы поддерживаем данный законопроект с точки зрения заботы о здоровье подрастающего поколения. Но ключевым вопросом в данной ситуации станет контроль над соблюдением и принятие мер в отношении тех, кто нарушает законопроект. Важно, чтобы данный закон был рабочий, - сообщили в ведомстве.

При этом из-за запрета может вырасти нелегальная торговля алкоголем, для решения проблемы с алкголем необходимо "активнее пропагандировать здоровый образ жизни, в том числе проводить больше активностей с участием популярных среди молодежи людей".

23 июля 2019 года в Госдуму внесли законопроект о праве регионов повышать до 21 года возраст продажи алкоголя. Сейчас документ находится на межведомственном согласовании, отмечает газета. В Минздраве ссылаются на ряд исследований, согласно которым некоторые структуры мозга формируются только к 21 году, отмечают "Известия".