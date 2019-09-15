Forbes включил частную компанию из Татарстана в список крупнейших в России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России, "Татнефть" оказалась в первой десятке этого рейтинга. Об этом сообщается на сайте издания.

В список попали компании, в которых более 50% контролируют частные лица, на первом месте оказался "Лукойл", выручка компании по итогам 2018 года составила 8,036 триллиона рублей.

Второе место в рейтинге также занимает нефтяная компания — "Сургутнефтегаз" (выручка — 1,867 триллиона). На третьей строчке расположилась X5 Retail Group, которая управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и другими.

В десятку также попали: "Магнит", "Татнефть", НОВАТЭК, Evraz, НЛМК, "Норникель" и ГК "Мегаполис". По сравнению с прошлогодним рейтингом топ-10 крупнейших частных компаний покинул "Русал", заняв в рейтинге 2019 года 11-е место.