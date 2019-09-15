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Стало известно, «грозят» ли птицы с Орловской свалки аэропорту Казани
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Forbes включил частную компанию из Татарстана в список крупнейших в России
09:35, сегодня
В Казани инвалид ушел на встречу с девушкой и скончался
09:27, сегодня
Что влияет на эффективность торговой точки?
08:50, сегодня
В Нижнекамске над одним из заводов произошел пожар
07:53, сегодня
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18:09, 15.09.2019
Смертельное ДТП произошло на трассе в Татарстане
17:44, 15.09.2019
В Казани ребенка сбила иномарка
17:13, 15.09.2019
МЧС предупреждает: завтра в РТ ожидается сильный ветер и дождь
16:46, 15.09.2019
Случаи бешенства зафиксированы в РТ: в одном из сел уже ввели карантин
16:24, 15.09.2019
«Взлетел» и перевернулся: в Татарстане сняли ДТП с полетом машины
15:52, 15.09.2019
Закрашивать или нет: в Казани могут создать экспертный совет по стрит-арту
14:39, 15.09.2019
Бургер за здоровье Метшина: в Казани сняли пародию на клип Тимати и Гуфа
13:23, 15.09.2019
Десятки мертвых голубей в парке Урицкого напугали казанцев
12:47, 15.09.2019
Отобрали карту и цепочку: в Казани ночное нападение на прохожего попало на видео
12:04, 15.09.2019
Жительницы Зеленодольска «подарили» мошенникам 191 тысячу рублей
10:29, 15.09.2019
Она работала на Баумана: в Казани продают обезьяну за 180 тысяч
09:59, 15.09.2019
По трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» можно ехать со скоростью 100 км/ч
09:35, 15.09.2019
Снайпер из Челнов отличился в Екатеринбурге
09:09, 15.09.2019
Авария на М-7: движение на трассе в РТ восстановили за несколько часов
16:59, 14.09.2019
Под Казанью перевернулась фура и перекрыла движение на трассе М7
16:04, 14.09.2019
Андрей Макаревич встретился с воспитанниками казанской Школы рока
15:45, 14.09.2019
Авария в Казани: на Кировской дамбе встали трамваи
14:24, 14.09.2019
Четверо казанцев ограбили магазин в Чебоксарах
13:06, 14.09.2019
В Казани серьёзное ДТП: Жигули на скорости влетели в столб
11:03, 14.09.2019
Самолёт из Казани приземлился в Крыму, после сообщения о бомбе
10:52, 14.09.2019
Казанского банкира осудили за ущерб в 43 миллиона рублей
09:57, 14.09.2019
Из-за дочери Алсу, Первый канал поменял систему голосования
09:09, 14.09.2019
Бывшего тренера ХК «Ак Барс» наградили орденом
20:24, 13.09.2019
“Я собой горжусь”: следователь из Татарстана стал лучшим в России
19:16, 13.09.2019
Казань сегодня: -75 млн рублей на карте активиста и сообщение о бомбе в самолете
17:32, 13.09.2019
Электронный паспорт России: Главные фишки и недостатки предстоящей технологии
17:30, 13.09.2019
В Челнах 34-летний мужчина пытался изнасиловать девочку в школьном туалете
16:57, 13.09.2019
В Челнах пьяный лихач на «ВАЗе» врезался в опору освещения и разрушил ее
16:47, 13.09.2019
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представляют фильм о России
16:45, 13.09.2019
Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета, летевшего из Казани в Крым
16:23, 13.09.2019
В Казани в десятках домов на сутки отключат всю воду
15:39, 13.09.2019
В Казани у пассажира автобуса начался приступ в салоне
14:54, 13.09.2019
В Казани доставщик еды на велосипеде проехался, держась за «Газель»
14:41, 13.09.2019
В Казани попробуют «регуляторную гильотину» для ресторанов
14:10, 13.09.2019
В центре Казани разобрали фундамент под памятником Мусе Джалилю
13:44, 13.09.2019
В Набережных Челнах посудомойщица убила своего возлюбленного
13:27, 13.09.2019
В Татарстане четыре человека нелегально обналичили 126 млн рублей
13:20, 13.09.2019
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии
13:12, 13.09.2019
ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
13:10, 13.09.2019
Синоптики: на Татарстан надвигается гроза и похолодание
12:49, 13.09.2019
Представитель ЛДПР в РТ раскритиковал слова Жириновского о Казани
12:12, 13.09.2019
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
12:01, 13.09.2019
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11:59, 13.09.2019
Общественный транспорт обновят за 2 трлн руб: Казань в этом списке городов
11:52, 13.09.2019
Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших, по версии Go Mobile
11:34, 13.09.2019
В центре Казани загородили сквер Тукая
11:24, 13.09.2019
В Зеленодольске возле «Маяка» может появиться освещенная лыжная трасса
11:10, 13.09.2019
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09:49, 13.09.2019
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09:37, 13.09.2019
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09:23, 13.09.2019
В субботу в Челнах устроят День шарлотки с бесплатной дегустацией пирогов
09:15, 13.09.2019
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09:14, 13.09.2019
В пятницу 13-го воздух в РТ прогреется до +25
17:29, 12.09.2019
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В Казани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха
16:37, 12.09.2019
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16:00, 12.09.2019
Синоптики предупредили о резком похолодании
13:46, 12.09.2019
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Что влияет на эффективность торговой точки?

Cегодня, 09:27 0 Автор: prokazan.ru

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» запустил тестирование «Что влияет на эффективность торговой точки?». Тест покажет предпринимателям, чего не хватает: рекламы, компетенций продавцов или разнообразия товаров.

Тест доступен на сайте и займет не более 5 минут на прохождение. Результат тестирования поможет понять достаточно ли данных для разработки стратегии по росту продаж в торговой точке, на что стоит обратить внимание, определить инструменты для повышения эффективности и узнать, какая роль в решении этих задач отводится видеоаналитике.

Возможно, вы знаете, кто совершает покупки, но не знаете, как покупают клиенты, вы раскладываете товары на полках, основываетесь на поведении потребителей, но не всегда получается убедить клиентов покупать больше и увеличивать средний чек. Интеллектуальные детекторы и модули видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес» – счетчик клиентопотока, сегментация по полу и возрасту, тепловая карта, контроль активности персонала – позволяют принимать правильные решения на основе объективных данных.

Современные технологии видеонаблюдения изменили подходы к ритейлу и анализу покупательского опыта. Умные камеры и новые сценарии применения дают уже сегодня положительный результат в продажах, помогая оценивать посещаемость в разные часы и дни недели, выбрать лучшее время для маркетинговых акций, грамотно планировать загрузку персонала в зависимости от «часов пик», улучшая обслуживание покупателей, сравнивать эффективность торговых точек в рамках одной торговой сети, определить популярные места и мимо чего клиенты проходят, где стоит разместить товары, чтобы увеличить число спонтанных покупок.

 

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