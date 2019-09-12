В Казани ребенка сбила иномарка

Вчера днем во дворе дома № 66 по Проспекту Победы произошла авария с участием ребенка. Об этом сообщается в официальном аккаунте муниципальной службы полка ДПС Казани в Instagram.

По данным ведомства, девушка 1985 года рождения на машине "Ford Focus" ехала по дворовой территории, где и совершила наезд на малыша. Ребенку 5-6 лет, сообщает источник. Он был доставлен в больницу на "скорой" с ушибом голени еще до приезда сотрудников ДПС.

В своем аккаунте сотрудники полиции также обратились ко всем водителям:

"Уважаемые водители! Будьте бдительны и внимательны при движении по дворовым территориям. Обязательно снизьте скорость, убедитесь , что проезд для автомобиля свободен и на вашем пути нет пешеходов. Помните, что в каждом дворе есть дети, которые могут появится на дороге, катаясь на велосипедах, самокатах".