Случаи бешенства зафиксированы в РТ: в одном из сел уже ввели карантин

В селе Мордовская Ивановка Лениногорского района введен карантин по бешенству. Соответствующий указ за подписью Президента РТ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Согласно документу, на указанной территории запрещена торговля домашними животными, их вывоз за пределы села, отлов с целью вывоза диких животных. Также запрещен убой на мясо больных и подозрительных животных, скармливание мяса и молока от больных зверей, вывоз за пределы территории шерсти и шкур, не прошедших дезинфекцию, от клинически здоровых животных.

Добавим, что карантин отменяют через два месяца после последнего случая заболевания, при условии выполнения всех необходимых мероприятий.