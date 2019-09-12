Закрашивать или нет: в Казани могут создать экспертный совет по стрит-арту

Площадка для уличного искусства и экспертный совет по стрит-арту могут появиться в Казани. Об инициативах заявил в своем аккаунте Instagram Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи РТ.

"У уличных художников должно быть поле для творчества в городской среде. По примеру Питера думаем выбрать в городе поверхность, которую можно будет периодически закрашивать и отдавать для самовыражения стрит-арт сообщества", - пишет Фаттахов.

При этом, по мнению чиновника, оценивать уличное искусство должны специалисты, которые могут повлиять на решение: закрашивать рисунок или нет. Для этого Фаттахов предлагает создать специальный совет, например, при Исполкоме Казани.

Также в планах - вводить направление стрит-арта в молодежных и подростковых центрах и проводить фестиваль уличного искусства. Подписчики Фаттахова уже высказывают в комментариях к записи свои предложения:

"Делайте эти места всегда разными. В городе куча ужасных заборов, которые требуют росписи. Около меня например: стоянка на перекрестке Исаева / восстания , проход около дет сада 134, там огромный забор. Сделать карту стрит Арта, чтобы заинтересованные могли потом путешествовать по Казани и смотреть в разных локациях разные уличные шедевры. Так вы и мест покроете больше и сделаете целую экосистему", - пишет пользователь с ником rashidkhuzin.

_roman.egorov_ предлагает: "Под мостом Миллениум, например. И сделать навигацию с набережной - стрит-арт вон там ))"

Запись Фаттахова собрала почти 500 "лайков", в числе тех, кому она понравилась - официальный аккаунт Дирекции парков и скверов Казани.