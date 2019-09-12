Бургер за здоровье Метшина: в Казани сняли пародию на клип Тимати и Гуфа

В сети появилась пародия на скандальный клип Тимати о Москве. Трек, посвященный Казани, наложен на видеоряд с городскими пейзажами.

Автор - Минтимер Нугманов - отмечает местные реалии: цены на жилье и проезд, строительство мусоросжигательного завода, постоянное проведение в Казани всевозможных чемпионатов и другие нюансы жизни в столице республики:

"Это добрый город со своими приколами: здесь даже бездомных кормят роллами"

"Не хожу на митинги - не пройти из-за заборов"

"Казань - у нас не ездят автозаки"

"Прошли выборы - ждем поднятия цен"

"Наш город классный, несмотря на видео Варламова"

"Это лишь пародия", заявляет исполнитель, и добавляет: "Не претендую на дизлайки".

Напомним, что клип Тимати и Гуфа "Москва" поставил рекорд русского YouTube: он набрал больше миллиона дизлайков, после чего автор решил его удалить.