Отобрали карту и цепочку: в Казани ночное нападение на прохожего попало на видео

На мужчину напали 19 августа ночью в самом центре города. Как сообщают в пресс-службе МВД Казани, неизвестные, применив физическую силу, отобрали у прохожего банковскую карту, часы, цепочку и деньги. В общей сложности мужчина лишился имущества на 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции "Япеева" в течение нескольких часов задержали подозреваемых - местных жителей 33-х и 44-х лет. Один из задержанных показал место, куда выбросили часть похищенного. Мужчины частично признали свою вину.

Факт причастности граждан к преступлению подтверждают кадры видеосъемки с камер уличного наблюдения. На них видно, как потерпевшего удерживают за руки и отнимают личные вещи, мужчина при этом пытается вырваться.

Задержанные находятся под арестом, уточнили в МВД.