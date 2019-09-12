Она работала на Баумана: в Казани продают обезьяну за 180 тысяч

Объявление о продаже обезьянки появилось на "Авито" 12 сентября.

Животное породы макак-резус, ручная, девочка, сообщается в объявлении. Судя по снимкам, размещенным в описании, обезьянка ранее "работала" на Баумана, с ней фотографировались жители и гости Казани. У питомца есть документы, прививки и микрочип. О причине продажи хозяин не сообщает.

Также через "Авито" казанцы продают ручных ездовых оленей (100 тысяч рублей, в подарок - двое саней) и енотов: от 15 800 до 25 тысяч рублей за животное.