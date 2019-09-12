Авария на М-7: движение на трассе в РТ восстановили за несколько часов

Днем 14 сентября на 774 км автодороги М-7 перевернулась фура. Автомобиль перегородил движение в московском направлении; у большегруза оказался пробит топливный бак. На участке образовалась пробка, она растянулась до моста через Волгу.

По информации пресс-службы МЧС, восстановить движение планировали к 18:30. Чтобы разгрузить и поставить на колеса полуприцеп, потребовался большегрузный кран.

“По состоянию на 18.50 тягач и полуприцеп поставили на колёса, осталось убрать их с трассы. Напомним, для легкового транспорта организовано движение по обочине. Также объехать проблемный участок можно через Набережные Моркваши“, - сообщили представители ведомства в соцсетях.

Полностью трассу открыть удалось только к 19:25, о возобновлении движения МЧС также рассказали в своем аккаунте.

Погибших и пострадавших в аварии нет, детали ДТП уточняются.