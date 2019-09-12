Андрей Макаревич встретился с воспитанниками казанской Школы рока

Известный российский музыкант, композитор, певец Андрей Макаревич встретился сегодня с воспитанниками казанской Школы рок-музыки The Road. Юные музыканты могли пообщаться со своим кумиром, задать интересующие вопросы и продемонстрировать свои профессиональные навыки.

Андрей Макаревич отметил, что в школе для ребят созданы все условия, чтобы заниматься музыкой. Напомним, она была организована в 2009 году, с 2015 года функционирует как самостоятельное учреждение. The Road – это первая профессиональная школа рок-музыки в России.

Андрей Макаревич об одном из музыкальных залов

- Если бы, когда мне было 12 лет, я мог ходить в такое место, я бы с ума сошел. Мы даже мечтать не могли о таких инструментах, усилителях. Все мы делали сами – выпиливали, паяли. И это выходило ужасно. А у вас уже все готово.

На встрече юные рокеры могли задать участнику рок-группы «Машина времени» свои вопросы. Так, их интересовал его творческий путь, где и на каких инструментах он начинал играть, как преодолевал возникающие препятствия, как выстраивал взаимоотношения внутри группы. А в завершении встречи ученики школы рока продемонстрировали гостю свои музыкальные навыки, сыграв одну из его песен – культовый «Поворот».