Самолёт из Казани приземлился в Крыму, после сообщения о бомбе

Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.

По данным агентства, неизвестный сообщил, что самолет заминирован. Как уточнил источник, бомба якобы была заложена в багажном отделении самолета А321. Когда именно поступила угроза, не уточняется.

В полиции отметили, что после посадки кинологи проверили лайнер на наличие взрывных устройств. Ничего найдено не было. Сейчас по заведомо ложному сообщению о минировании полиция проводит проверку. Как уточняет РИА Новости, информация о бомбе пришла по электронной почте. Ведется поиск отправителя.