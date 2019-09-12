“Я собой горжусь”: следователь из Татарстана стал лучшим в России

В сентябре Казань впервые стала местом проведения финала всероссийского конкурса профессионального мастерства среди следователей МВД. В столицу Татарстана приехали 95 участников из разных регионов страны. На базе Казанского юридического института они соревновались в физической и огневой подготовке, в навыках оказания медицинской помощи, криминалистике и специальной подготовке. С 2000 года - а именно столько лет существует конкурс - площадками для финальных состязаний становились учебные заведения МВД Москвы, Волгограда, Ростова, Саратова, Нижнего Новгорода. Провести финал в столице РТ решили после победы на аналогичном конкурсе в прошлом году еще одного татарстанца, Артема Александрова.

Александр Бирюков

Александр Бирюков, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ:

Конкурс- не столько соревнование. Площадка создана для общения профессионалов-следователей, чтобы они могли обсудить опыт решения служебных вопросов. Ну и никто не отменял “себя показать, на других посмотреть”.

Казань приняла конкурс отлично, хороший институт с шикарным оборудованием. Будем ли снова проводить в Казани в следующем году? Мы не Евровидение: задача стоит проводить мероприятия в различных вузах, бывать в других регионах.

Татарстан, Забайкалье и Саратовская область - такова география победителей.

Булат Замалеев, старший лейтенант юстиции из Набережных Челнов по результатам соревнований обошел капитана юстиции из Забайкалья Алену Соломко и Даниила Больбата, майора юстиции из Саратовской области. Булат закончил КЮИ и уже более 4 лет работает следователем в УМВД России по Набережным Челнам.

После церемонии награждения корреспондент Prokazan.ru успел задать победителю несколько вопросов.

Булат Залалеев

Булат, почему выбрали такую профессию?

У меня отец работал в этой сфере, его мнение для меня было важно, это предопределило выбор. В 10-11 классе уже решил поступать в Казанский юридический институт, он единственный в нашем регионе. С того момента, как поступил, других мыслей и не появлялось. В моем круге общения не было людей из околокриминального мира, тех, кто негативно относился к полиции, друзья меня поддерживали.

Сегодня вы выиграли конкурс профессионального мастерства. Победа была ожидаемой?

Не могу сказать, что ожидаемой. Я просто поставил цель победить и шел к ней. Готовился больше двух месяцев, приложил максимум усилий, и результатом доволен. Все задания были достаточно сложные, что-то самое трудное или легкое выделить не могу.

А какими качествами должен обладать хороший следователь?

Следователь должен стремиться к развитию, быть усидчивым и трудолюбивым...все те же качества, которые характерны для любой другой профессии и человека, который стремится достичь каких-то результатов.

Можете вспомнить интересные дела из своего опыта?

Интересны технически сложные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. У меня было одно дело, связано со сбытом наркотиков, 9 эпизодов в деле. Оно не являлось крупным для Челнов, но лично мне запомнилось. Каждое преступление отличается эмоциональной нагрузкой, технической составляющей, в каждом есть что-то интересное. Мне нравится развиваться в новых направлениях, сталкиваться с новыми преступлениями.

Награждение

Случается, что полицейские, вместо того, чтобы охранять закон, нарушают его, злоупотребляют полномочиями. Какие эмоции у вас вызывают такие сообщения?

Не хочу комментировать. Мне не все равно, именно поэтому не хочу.

Как считаете, работу полиции в российских фильмах отражают достоверно?

“Улицы разбитых фонарей”, “Убойная сила” - все эти фильмы, можно сказать, мое детство, что скрывать-то. В картинах о полиции, конечно, есть и правда, и художественный вымысел. Вроде смотришь - ситуации похожие, видишь свою работу. Но бывают смешные для нас моменты, для тех, кто по-настоящему работает. Мы сразу такие несоответствия видим, но общая атмосфера в целом передана. Выделить какие-то любимые не смогу, некогда особо кино смотреть.