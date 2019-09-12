Электронный паспорт России: Главные фишки и недостатки предстоящей технологии

После того, как правительство утвердило проект перехода с бумажных паспортов на цифровые, среди многих пользователей сети начались активные обсуждения этой темы. Согласно опросу населения, психологически на этот переход готовы лишь 30% россиян. Остальные 70% - это закоренелые скептики, которые на генетическом уровне или из-за своего народного менталитета испытывают сильное недоверие ко всему новому. Итак, разберем эту “обновку”, что она из себя представляет.

В Московской области переход на цифровые паспорта начнётся уже с 2020 года, остальные регионы войдут в эту систему постепенно в течение 5-6 лет.

Если составить список документов, которые у нас есть, то в него войдёт сам паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН, военный билет (для мужчин), свидетельство о браке или разводе, а также медицинская карта.

Теперь представьте стандартную пластиковую карту, в которой будут хранится все эти документы. На ней будет размещено ваше фото в цветном и голографическом виде с указанием ФИО и даты рождения. Карта будет иметь функцию бесконтактной обработки данных. Более того, в ней могут быть даже ваши банковские и транспортные карты. Невероятно удобно, какие могут быть минусы, спросите вы? Вот аргументы, которые привели те самые 70% противников.

Минусы электронных паспортов

Если потерял электронный паспорт – потерял все документы.

Это правда, если в какой-то ответственный момент вы её потеряли – это фиаско. Но сегодня мы можем забыть документы и реже - свой смартфон. Именно он и может служить вашим паспортом, достаточно лишь приложить его к считывающему устройству. А позже восстановить пластиковый документ не составит труда. Переживать, что нашедший вашу карту, воспользуется ей для чего-то, тоже не стоит. Вместе с этой картой у вас будет собственный пункт управления через мобильное приложение, и в случае обнаружения утраты вы просто блокируете её как любую банковскую карту.

Её можно взломать и похитить персональные данные.

Пожалуй, на сегодняшний день это самое сильное опасение у разработчиков и народа, однако создатели утверждают, что подделать такой документ будет практически невозможно, в отличие от бумажного паспорта. Персональные данные взламывают и сейчас, а карта - это более надёжно. Она хранит в себе информацию под сложной кодировкой, а также она содержит ваши биометрические данные. Даже если кто-то найдет ваш паспорт, и попытается взять на вас кредит ( в то время когда вы ещё не заметили потерю документа), то у него ничего не выйдет.

Теперь люди “под колпаком” и не будет никакой свободы.

Если вы законопослушный гражданин, то боятся вам нечего. А вообще, государство и сейчас знает о нас всё и карта скорее даёт больше удобств, чем трудностей. Возможно теперь специальными органами будет вестись реестр всех ваших перемещений и местонахождения. Но с этим придётся смириться.

Нужно понимать, что технологии идут вперед и останавливаться, сопротивляться нет никакого смысла. Вы либо принимаете их, либо даёте отпор, но спустя время всё равно их принимаете. Невозможно позвонить на улице с таксофона, когда их больше нет и у каждого в кармане мобильный телефон. К слову, мы далеко не первая страна, которая внедрила эту систему и там никаких нареканий к жизни с такой карточкой нет.