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Казань сегодня: -75 млн рублей на карте активиста и сообщение о бомбе в самолете
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10:02, 12.09.2019
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Неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета, летевшего из Казани в Крым
16:23, сегодня
В Казани в десятках домов а сутки отключат всю воду
15:39, сегодня
В Казани у пассажира автобуса начался приступ в салоне
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13:12, сегодня
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13:10, сегодня
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12:49, сегодня
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12:12, сегодня
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
12:01, сегодня
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11:59, сегодня
Общественный транспорт обновят за 2 трлн руб: Казань в этом списке городов
11:52, сегодня
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11:34, сегодня
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11:24, сегодня
В Зеленодольске возле «Маяка» может появиться освещенная лыжная трасса
11:10, сегодня
Зарубежные СМИ раскритиковали казанских близняшек, накормивших бездомного суши
10:41, сегодня
В Казани у активиста банковская карта ушла в минус на 75 млн рублей
10:35, сегодня
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09:59, сегодня
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09:49, сегодня
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09:37, сегодня
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09:15, сегодня
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09:14, сегодня
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17:29, 12.09.2019
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17:12, 12.09.2019
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16:37, 12.09.2019
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16:00, 12.09.2019
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15:59, 12.09.2019
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14:59, 12.09.2019
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14:31, 12.09.2019
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13:46, 12.09.2019
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Казань сегодня: -75 млн рублей на карте активиста и сообщение о бомбе в самолете

Cегодня, 19:16 51 0 Автор: prokazan.ru

В КАЗАНИ У АКТИВИСТА БАНКОВСКАЯ КАРТА УШЛА В МИНУС НА 75 МЛН РУБЛЕЙ

В Казани у координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева был арестован счет его банковской карты, баланс ушел в минус на 75 млн рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Накануне обыски по делу об отмывании денег фондом политика Алексея Навального обыски прошли, в частности, у казанских активистов - координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова.

Казанские активисты были допрошены в качестве свидетелей, от дачи показаний они отказались.

СИНОПТИКИ: НА ТАТАРСТАН НАДВИГАЕТСЯ ГРОЗА И ПОХОЛОДАНИЕ

В Татарстане завтра ожидается гроза, а после похолодание. Об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра по РТ.

- Днем и вечером 14 сентября местами ожидается гроза и усиления юго-западного ветра порывами до 17 м/с, - сообщили в службе.

Согласно прогнозу, днем 15 сентября похолодает до +18 градусов, а 16 сентября до +17 градусов. Температура воздуха на следующей неделе также будет невысокой.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛДПР В РТ РАСКРИТИКОВАЛ СЛОВА ЖИРИНОВСКОГО О КАЗАНИ

Представитель ЛДПР в Татарстане Эдуард Шарафиев раскритиковал слова руководителя партии Владимира Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами».

— Большой неожиданностью стало заявление Владимира Жириновского, что Казань завалена деньгами. Как член партии не имею права комментировать слова лидера партии, но как патриот республики не могу молчать. То, чего республика добивается, это благодаря трудолюбию не только татар, русских, марийцев и чувашей.

Поэтому слова Владимира Вольфовича нас шокировали. Не видел, чтобы кто-то у нас жировал. Более 70% сборов уходит в федеральный центр. Вопрос — кто кого еще заваливает деньгами, — заявил Шарафиев, передает "Реальное время".

ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ РАСКРИТИКОВАЛИ КАЗАНСКИХ БЛИЗНЯШЕК, НАКОРМИВШИХ БЕЗДОМНОГО СУШИ

Зарубежные СМИ обратили внимание на скандальное видео близняшек из Казани, на котором девушки кормят бездомного инвалида роллами. Об этом сообщает РИА новости.

Автор статьи на портале LadBible обратил внимание на внешний вид сестер, появившихся на видео в дизайнерской одежде. Их поведение перед камерой он назвал "жутковатым" и "самодовольным". Автор материала отметил, что мужчину лучше было накормить простой едой, а не роллами. Кроме того, его возмутил комментарий сестер о том, что коты милее бомжей.

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на то, что мужчина на видео не актер, а на самом деле живет на улице.

- Эти близняшки настолько оторваны от реальности, что даже не понимают, как можно помочь бездомным, — приводит газета комментарий одного из интернет-пользователей.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СООБЩИЛ О БОМБЕ НА БОРТУ САМОЛЕТА, ЛЕТЕВШЕГО ИЗ КАЗАНИ В КРЫМ

Неизвестный сообщил о бомбе на рейсе, который следовал из Казани в Симферополь, информация не подтвердилось, посадка лайнера прошла в крымском аэропорту в пятницу днем в штатном режиме. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сегодня неизвестный сообщил взрывном устройстве в багажном отделении самолета Airbus А321, несмотря на сообщение лайнер штатно приземлился в аэропорту прибытия. Все пассажиры были доставлены в терминал.

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