В Татарстане четыре человека нелегально обналичили 126 млн рублей

В Татарстане полицейские задержали четыре человека по делу об обналичивании свыше 126 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Четыре казанца незаконно проводили финансовые транзакции без регистрации и лицензии на проведение банковских операций, в результате они заработали на обналичивании свыше 16 млн рублей. Во время обысков в квартирах подозреваемых и офисах организаций группы полицейские нашли и изъяли оргтехнику, которую использовали для платежей посредством систем банк-клиент,электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, а также наличные (почти 2 млн руб.).

Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.