Общественный транспорт обновят за 2 трлн руб: Казань в этом списке городов

Российское правительство решило масштабно обновить общественный транспорт в городах, на старте в программу войдут десять городов с инвестициями в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб. Об этом сообщает "Коммерсант".

В данный момент речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов, которые находятся "в высокой степени готовности", - в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани с общим населением в 11,1 млн человек. Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд руб., из них 196 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд руб.- на реконструкцию инфраструктуры.

15% финансирования обеспечат частные инвестиции (106 млрд руб.), 25% - капитальный грант, 60% - заемные средства.

Всего до 2035 года в рамках этой программы должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.