Фишман намерена решить проблемы с тротуарами перед подъездами во дворах

В Татарстане собираются установить тротуары перед каждым подъездом, где это возможно, об этом сообщила накануне помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

В республике 54 процентов дворов не имеют тротуара перед подъездами, люди сразу попадают на проезжую часть. Поэтому для безопасности необходимо везде поставить тротуары.

- Это удорожает работу дорожников, но, несмотря на сложности и дороговизну, везде, где мы можем добавить тротуары, не нарушая при этом норм пожарного проезда, мы это сделаем, - сказала Фишман-Бекмамбетова.

Что касается анкет о вариантах благоустройства дворов, то основные запросы и пожелания жителей станут понятны после обработки анкет, но многих интересует асфальтирование и освещение.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал направить на ремонт дворов 50 млрд рублей, деньги будут направлены в рамках программы "Наш двор" с 2020 по 2023 годы.