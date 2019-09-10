Соцсети: на Кировской дамбе встали трамваи из-за ДТП на путях

В Казани на Кировской дамбе из-за столкновения Kia Rio и трамвая образовалась "пробка", из-за чего другие трамваи не могут проехать дальше.

Столкновение случилось на перекрестке улиц Нестерова и Клары Цеткин. На месте работают сотрудники ГИБДД.