Двадцать тысяч «квадратов» на берегу Казанки могут отдать под застройку

Два участка площадью почти в 2 гектара на улице Сибгата Хакима могут отдать под застройку, с таким заявлением в исполком Казани обратилась девелоперская компания UD Group. Об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.

Комания обратилась с заявлением о переводе двух участков площадью из рекреационно-ландшафтной зоны в зону обслуживания населения, оба участка находятся находятся по соседству со строящимся сейчас 18-этажным медицинским центром "Дион Медикал Групп".

Общественные обсуждения по переводу земли пройдут с 12 сентября по 14 ноября в системе "Общественные обсуждения".