В Казанском Кремле прокомментировали суицид ученого у здания Госсовета Удмуртии

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала суицид ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии, назвав это трагическим событием.

- Сложно как-то оценивать, давать какие-то официальные комментарии. Безусловно, это трагическое событие. Спекулировать на этой теме, конечно, будет неправильно, как и давать по этому поводу официальные комментарии, - ответила Галимова на брифинге.

Директор Института человека УдГУ Альбер Разин, покончил с собой во вторник, 10 сентября. Очевидцы утверждают, что он стоял у здания Госсовета с плакатом «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». 79-летний ученый был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, он скончался.