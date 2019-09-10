Представитель Минниханова ответила на сообщения о повышении стоимости проезда

В казанском Кремле прокомментировали сообщения о повышении платы за проезд в общественном транспорте Казани, там заявили, что перевозчики должны доказать необходимость такого решения. Об этом на брифинге сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

- Речь о том, чтобы перевозчики предоставили необходимое количество документов, подтверждающих рост затрат на их перевозки, — сказала Галимова.

Эти документы должен проанализировать Комитет по транспорту исполкома города, после чего и будет приниматься решение.

Ранее перевозчики заявили, что стоимость оплаты проезда в общественном транспорте повысят до 31 рубля. Вместе с повышением стоимости проезда перевозчики намерены настаивать на увеличении компенсации затрат на перевозку льготников — с 18 до 27 рублей за одну поездку, перед этим необходимо получить одобрение Комитета по транспорту исполкома Казани.