На дорогах Казани устроили тотальную проверку

В Казани накануне вечером сотрудники ГИБДД устроили тотальную проверку, они проверяли водителей легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов.

Рейд начался в 20 часов и закончился ближе к полуночи, нарушителей ловили сразу в двух местах – возле березовой рощи в Дербышках и на проспекте Ямашева возле ветеринарного института. В рейде участвовали семь экипажей и 16 инспекторов ДПС. Полицейские останавливали практически каждую машину.

В итоге за четыре часа рейда полицейские поймали 24 нарушителя, среди которых были те, кто ездил без прав, без страховки, не пристегнутыми ремнями безопасности и с тонированными стеклами авто, отмечает "Татар информ".