В Татарстане мужчина пришел домой и встретил там жену с любовником

В Бугульме осудили 45-летнего мужчину, который пришел домой. увидел там жену с любовником и жестоко избил его, о вердикте сообщили в прокуратуре РТ.

Вечером 2 июня 2019 года мужчина пришел домой, там он увидел супругу с посторонним мужчиной, сильно избив того.

- Полученные травмы причинили здоровью потерпевшего тяжкий вред, - сообщили в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело, подсудимый свою вину признал и выплатил избитому компенсация.

Его осудили к 3 годам 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.