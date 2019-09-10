Налетаем? В России обвалилась стоимость старых iPhone

В России резко снизились цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале продаж в 2017 году 64-гигабайтные версии iPhone 8 и 8 Plus стоили 57 и 65 тысяч рублей. Позднее цены на смартфон упали до 53 и 61 тысячи.

Сейчас iPhone 8 на 64 гигабайта стоит 40 тысяч рублей, а iPhone 8 Plus можно приобрести за 45 тысяч. Бюджетная модель iPhone XR, стоившая на старте продаж 65 тысяч, упала в цене до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что Apple в ходе официальной презентации в Калифорнии представила три новые модели iPhone. Установка процессора A13 позволят совершать более 1 трлн операций в секунду, чего не было раньше. Телефоны будут работать на несколько часов больше, чем предыдущие модели, а iPhone 11 Pro оснастят третьей камерой.