В Казань прилетел принц Карим Ага Хан IV

В Казань накануне прилетел принц Карим Ага Хан IV, он будет награждать победителей международной премии в области архитектуры. Его встретил госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба президента РТ.

Церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры состоится 13 сентября в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Принц проведет церемонию награждения победителей международной премии в области архитектуры, также он побывает в Болгаре, где осмотрит местное городище, Болгарскую исламскую академию и Белую мечеть.