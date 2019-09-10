В Татарстане запустили сеть «умных» пунктов весового контроля

В Татарстане в сентябре откроют четыре пункта автоматического весового и габаритного контроля, система "умных" датчиков сама определит вес большегрузных автомобилей и их нагрузку на дорожное полотно. Нововведение поможет снизить износ и аварийность на дорогах республики. Об этом сообщил накануне директор ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов.

Датчики встроены прямо в дорогу и определяют осевую нагрузку большегрузов, их общую массу и габариты.

Пункты появятся на участках дорог Челны — Заинск — Альметьевск (на 9-м и 88-м километрах), Нижнекамск — Чистополь, Кузайкино — Нурлат. До конца года список пополнят объекты вдоль дорог Казань — Малмыж, Алексеевское — Высокий Колок, Чистополь — Аксубаево — Нурлат, Набережные Челны — Сарманово.

Работа по размещению пунктов продолжится и в 2020 году. В настоящее время определяются места их расположения.