В Татарстане распродадут оборудование «рабочего» Чемпионата

В Татарстане собираются продать по льготным ценам оборудование, использовавшеся во время мирового чемпионата по профмастерству, сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

- На данный момент мы ведем переговоры с рядом партнеров о приобретении, в том числе для Республики Татарстан и для других субъектов РФ, данного оборудования по льготным ценам. Скидки составляют до 30%, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Мы очень надеемся, что переговоры пройдут успешно, и это оборудование останется у нас, — сообщил спикер.

60% оборудования для соревнований было предоставлено партнерами. Остальная техника, приобретенная Россией, проходит сейчас инвентаризацию. Совместно с союзом WorldSkills Россия и Министерством просвещения РФ разрабатывается программа наследия мирового чемпионата.