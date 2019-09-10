Россия проиграла обжалование в ЕСПЧ и выплатит казанской активистке 12 500 евро

Европейский суд по правам человека отказал властям России в обжаловании решения по делу руководителя казанского штаба политика Алексея Навального Эльвиры Дмитриевой, ей должны будут выплатить 12500 евро. Об этом сообщает "Idel.Реалии" рассказал глава юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили пять статей Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод: ст.11 (свободу собраний), ст.10 (право на свободу выражения мнений), ст.5 (право на свободу передвижения), ст.6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст.13 (отсутствие эффективных средств правовой защиты права на свободу мирных собраний). Европейский суд присудил Дмитриевой 12 500 евро в качестве компенсации морального вреда и 2 800 евро — в качестве возмещения материального вреда.

Власти России оспорили это решение, однако Европейский суд встал на сторону активистки. Деньги ей должны перечислить в ближайшие месяцы.

Ранее ее привлекли к ответственности за публикацию объявления о митинге "Он вам не Димон" в марте 2017 года и за участие в этой акции.

Напомним, несколько лет назад Навальный опубликовал фильм "Он вам не Димон" своего фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), которое посвящено имуществу Медведева. ФБК выяснил, что премьер-министр России пользуется недвижимостью и яхтами некоммерческих фондов, которыми управляют люди из его окружения.