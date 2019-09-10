Девочка из Татарстана погибла в ДТП с поездом из-за своей матери

В Башкортостане накануне вечером 6-летняя девочка погибла в машине после столкновения с поездом из-за того, что ее мать поехала на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в Камской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился в 16:00 на перегоне Аккуль — Акбаш, 33-летняя женщина из Бугульмы на "Ладе" подъехала к неохраняемому регулируемому железнодорожному переезду и, пропустив грузовой поезд, выехала на железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора, однако не заметив встречного грузового поезда.

Поезд экстренно затормозил, но ДТП все равно случилось, сидящая на заднем сиденье девочка получила черепно-мозговую травму с переломом лобных костей черепа, сегодня утром она скончалась.

Идет расследование.