В Казань приедет принц без государства

В Казань сегодня прилетит духовный лидер исмаилитов и основатель престижной международной премии по архитектуре 82-летний принц Карим Ага Хан IV, об том сообщает "Татар Информ".

Принц проведет церемонию награждения победителей международной премии в области архитектуры, также он побывает в Болгаре, где осмотрит местное городище, Болгарскую исламскую академию и Белую мечеть.

Отметим, что у принца Карима Ага-хана IV нет собственного государства, однако он приравнивается к монарху: в 1957-ом году королева Великобритании Елизавета II даровала ему титул "Его Высочество". В 1959 году шах Ирана даровал ему титул "Его Королевское Высочество".

Последнее исмаилитское государственное образование в горной крепости Аламут - на территории нынешнего Ирана - пало еще в декабре 1256 года после осады монгольским правителем Хулагу.