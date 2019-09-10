В Казани запустят новый трамвай City Star

В Казани запустят новый трамвай модели 71-911 City Star, первый рейс он совершит 12 сентября по маршруту № 5, рассказал гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

- Всего у нас в Татарстане будет 15 трамваев: по пять в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Уникальность их в том, что они полностью электронные, низкопольные, - цитирует "Татар Информ" его слова.

Трамваи City Star запустят в Казани впервые, на их закупку потратили 135 млн рублей. Срок службы трамвая — не менее 30 лет.