В Казани водителя автобуса за болтовню по телефону отправили на инструктаж

В начале сентября в редакцию Prokazan.ru поступила фотография, на которой водитель автобуса, следующего по маршруту №22, во время управления транспортным средством разговаривал по сотовому, держа телефон в руках.

Согласно правилам дорожного движения, это является нарушением, а КоАП РФ в случае его выявления ГИБДД предусматривает штраф в 1,5 тысячи рублей.

- Прибавить штраф до 10.000 р и поменьше будут болтать на своих смартфонах.

- Так они телефон вообще из рук не выпускают

- Я таких в день по 5 штук наснимать могу, толку то? Наказание шуточное - пишут горожане в комментариях.

2 сентября мы составили запрос в Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №2. Сегодня в редакцию поступил ответ от компании-перевозчика.

По обращению было проведено служебное расследование. 02.09.2019г. на автобусе гос.№ в406 ЕТ маршруте №22 работал экипаж во главе с водителем Бободжоновым Ш.Р. Для обоснованного принятия решения по данному происшествию у данного гаражного номера была снята флешкарта для просмотра видеозаписи салона.

По итогам служебного расследования водитель Бободжонов Ш.Р. вызван в отдел БД на внеплановый инструктаж по правилам перевозок и безопасности движения.

Весь водительский состав, обслуживающий данный маршрут, вызван на дополнительные внеплановые инструктажи по правилам перевозок пассажиров. Работа маршрута взята под усиленный контроль руководства предприятия.

Также было направлено обращение в Госавтоинспекцию. Срок его рассмотрения в ведомстве составляет до 30 дней, с результатами мы обязательно ознакомим читателей.

Напомним, что по вопросам работы общественного транспорта казанцы могут обратиться на горячую линию Комитета по транспорту по номеру 275-30-50.

