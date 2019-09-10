В Казани в детском саду от родителей потребовали по 250 рублей на учебники

В Кировском районе Казани на детский сад пожаловались за принудительный сбор денег с родителей на покупку учебников, сообщили в прокуратуре РТ.

По словам матери одного из детей, воспитатель детсада потребовала от родителей сдать по 250 рублей на покупку учебных пособий, а также самостоятельно приобрести канцтовары. Были назначены ответственные за сбор денег и установлены конкретные сроки, женщина также показала скриншоты с перепиской из телефона.

В ведомстве заявили, что поборы незаконны, так как образование в России бесплатное, зведующую детсадом обязали наказать виновных и не допускать больше таких нарушений.