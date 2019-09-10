“Это не моё, мне подбросили!”: Что делать, если вам подбросили наркотики?

Нередко в новостных сводках можно увидеть сообщения о задержании кого-то с наркотиками, и мы реагируем на это спокойно “если нашли, значит виновен”. А когда показывают фрагменты, где задержанный говорит: “Это не моё, мне подбросили”, мы чаще всего не верим человеку в кадре. Однако случаев, когда подозреваемому действительно подбрасывают “сюрприз”, довольно много, и главная проблема в доказательствах своей невиновности, которые найти бывает очень сложно.

На фото журналист Иван Голунов

Если вы помните недавнюю историю с Иваном Голуновым, то пожалуй это один из ярких примеров за последнее время. При обыске у него нашли 4 грамма “Мефедрона”. Само собой близкие люди, которые его хорошо знают, понимают, что такая ситуация из серии “бред сивой кобылы”. Тем не менее, это нужно было доказать, и благо за него активно вступилась общественность, и общими усилиями его невиновность всё же удалось доказать.

Теперь представьте, вас “скручивают” люди в погонах и находят в вашем кармане непонятный сверток, происхождение и содержание которого вам неизвестно. После вам говорят, что у вас нашли наркотики, и увозят в отдел, не слушая ваши эмоциональные протесты. Вы в панике, потом суд, далее срок. Срок ни за что, вас подставили.

Самое страшное, что от такой подставы не застрахован никто, и в этом случае главное не терять голову и действовать со знанием закона. Чтобы сконструировать в голове некую инструкцию по действиям в такой чрезвычайной ситуации мы пообщались с адвокатом по уголовным делам Юлией Сорокиной и задали ей несколько важных вопросов по этой теме.

- Как себя вести, если вам подбросили наркотики?

- Сообщить об этом понятым, не трогать своими руками свертки, если есть возможность сообщить об этом незамедлительно в правоохранительные органы, прокуратуру, следственный комитет, либо через адвоката или близких родственников.

- Человека задерживают с подброшенными наркотиками, что делать, какие права он имеет?

- Права будут такие же. Даже если человек хранил при себе чужие наркотики, его будут привлекать за хранение наркотических средств к уголовной ответственности, либо к административной, в зависимости от веса наркотика.

- Как не допустить подброса, на что обращать внимание?

- Если от правоохранительных органов либо иных лиц поступали угрозы о том, что будут приняты меры в виде того, что гражданину подбросят наркотические средства, то об этом официально необходимо сообщить в прокуратуру путём подачи заявления. В случае возникновения подобной ситуации будет легче доказать , что наркотики в действительности подкинули.

Самыми популярными местами для подброса считаются сумки, рюкзаки, открытые карманы и салон автомобиля. Плотный трафик в общественном транспорте или желание подвезти человека иногда может сыграть с вами злую шутку.

Как мы сказали ранее, найденный сверток нельзя трогать руками, даже если вы почувствовали во время обыска, что он у вас есть, или сотрудники полиции сами попросят вас его достать. Ненужно пытаться хитро избавиться от него, такие действия усугубят положение.

Протоколировать нужно все детали произошедшего, требуйте экспертизу, причем по всем своим отпечаткам и срезам ногтей, также требуйте аналогичную экспертизу по всем присутствующим людям которые находятся рядом в этот момент. Не оставляйте без внимания ничего, потому что нужно понимать, подобная ситуация - это всегда долгий процесс, в котором важна каждая мелочь для доказательства вашей невиновности.