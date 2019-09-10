Стала известна цена на новые смартфоны Apple в России

Самая низкая цена на новую линейку представленных сегодня смартфонов iPhone компании Apple — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — составит 59 990 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на российский пресс-офис организации.

Заказы можно делать с 18 сентября, в продажу новинки поступят 20 сентября.

Накануне Apple в ходе официальной презентации в Калифорнии представила три новые модели iPhone. Установка процессора A13 позволят совершать более 1 трлн операций в секунду, чего не было раньше. Телефоны будут работать на несколько часов больше, чем предыдущие модели, а iPhone 11 Pro оснастят третьей камерой.