В Татарстане мужчина обработал погреб дымовой шашкой и погиб

В селе Малый Убей Дрожжановского района Татарстана 80-летний мужчина погиб от отравления сернистым ангидридом при обработке погреба дымовой шашкой, сообщили в МЧС РТ.

9 сентября мужчина решил обработать погреб в частном доме серной дымовой шашкой, предназначенной для борьбы с грызунами, насекомыми и грибковыми микроорганизмами. Вечером следующего дня он спустился в погреб, где вскоре потерял сознание. Прибывшие врачи помочь мужчине не смогли, он скончался.

В МЧС напомнили, что дымовые шашки не предназначены для обработки жилых помещений, так как могут оказать смертельное воздействие на человека, при этом влияя даже на продукты.