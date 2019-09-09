Власти Татарстана поручили создать «блокчейн-фермеров» в каждом районе

Сегодня в Казани прошло первое совещание рабочей группы проекта Цифровой кластер «Фермеры Татарстана». Об этом сообщили в самой группе.
Было принято решение, что в 43-х районах РТ будут установлены личные кабинеты сельхозтоваропроизводителя, созданные на основе технологии блокчейн.
К концу года планируется увеличить реализацию собственной продукции не менее 100 млн. руб. за счёт допуска к государственным, муниципальным закупкам и заказам крупных предприятий.
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Допустим,в первом приближении,я смогу собственную продукцию не менее100 млн. Но,эта ниша уже занята!