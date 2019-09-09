Главный тренер сборной России опроверг конфликт с руководством «Рубина»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг сообщения о конфликте с генеральным директором казанского "Рубина" Рустемом Саймановым, сообщил он телеканалу "Россия-24".

Для подготовки к отборочным матчам на чемпионат Европы 2020 года с командами Шотландии и Казахстана Черчесов не пригласил ни одного игрока "Рубина", после этого появились сообщения, что он не вызвал их из-за конфликта с Рустемом Саймановым.

- По-моему, мы дружим [с генеральным директором "Рубина"]. Позвоните Сайманову, он скажет, - сообщил Черчесов.