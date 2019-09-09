В Казани продолжился суд над экс-главой "Татфондбанка" Робертом Мусиным, сегодня огласили обвинение еще по четырем эпизодам дела.

С завтрашнего дня дело Мусина будут рассматривать в зале 410, чтобы вместить большее количество зрителей.

Напомним, Мусина обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ущерб от действий Мусина составил более 53 млрд рублей.

Расследование продолжалось с 16 февраля 2017 года, Мусин был задержан 3 марта того же года. Около года банкир находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, после его отпустили домой.